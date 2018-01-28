إليكم تعليقات الأردنيين على رفع الدعم عن الخبز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، بتحديد السقوف السعرية لرفع أسعار مادة الخبز والتي أعلن عنها مطلع يناير/كانون الثاني عام 2018، ليبدأ تنفيذها ابتداء من السبت، وتثبّت الأسعار لعام كامل، وفقاً لما نقلته وكالة الانباء الأردنية "بترا".

وقد طبقت الحكومة قرار رفع الدعم عن الخبز؛ حيث أصبح سعر كيلو خبز الكماج الكبير بدون تغليف 32 قرشا مقارنة مع 16 قرشا، وسعر كيلو خبز الكماج الصغير 40 قرشا بدلا من 24 قرشا، وخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة 35 قرشا بدلا من 18 قرشا.

هذا وقد ذكرت الوكالة نقلاً عن أرقام رسمية تداولتها من الحكومة بأن الأخيرة قدمت دعماً بمقدار 120 مليون دينار لمادة الخبز، وأن الأردنيين استهلكوا "ما نسبته 35 بالمائة فقط من هذا الدعم بحجم منفعة متحققة للأردنيين بلغت نحو 45 مليون دينار، وأضافت بأن 35 بالمائة من شريحة اللاجئين والوافدين تستهلك 40 بالمائة من الخبز، وأن نسبة الهدر تبلغ 10 في المائة كما أن نسبة الاستخدام غير المشروع للطحين المدعوم تبلغ 15 في المائة.

وتوجه الأردنيون لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم حول هذا القرار، وتركزت التعليقات على انتقادات حول أوضاع الأردنيين الاقتصادية:

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