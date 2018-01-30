ديفتيريوس: خروج الوليد بن طلال يزيل غمامة.. واقتصاد السعودية يتعافى

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جون ديفتيريوس، محلل شؤون الأسواق الناشئة في شبكة CNN، إن إطلاق سراح رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال بالتأكيد له تأثير إيجابي، واصفا ذلك بأنه "يزيل غمامة الشك" التي لفت التحقيقات والملاحقات السعودية لقضايا فساد.

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وحول الأوضاع الاقتصادية بالمملكة، قال ديفتيريوس: "وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو أقل من 2 في المائة، لافتا إلى أنه ووفق تقارير أكثر تفصيلا فإن الاحتياطات النقدية في المملكة تراجعت من 75 تريليون دولار إلى أقل من خمسة تريليونات دولار، إلا أنها استقرت بعد التعافي في أسواق النفط."

ويذكر أن النائب العام السعودي كشف الثلاثاء أن الرياض استردت أكثر من 100 مليار دولار على شكل تسويات من المئات من الذين شملتهم التوقيفات والتحقيقات مؤخرا، مضيفا أن من بين 381 شخصا جرى استدعاؤهم منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم يبق قيد التحفظ سوى 56 شخصا.