الوليد بن طلال يعود لممارسة مهامه في إدارة شركة "المملكة القابضة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة المملكة القابضة، الخميس، عن عودة الأمير السعودي الوليد بن طلال لمواصلة مهامه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، وذلك بعد إطلاق سراحه من الإيقاف، ضمن حملة مكافحة الفساد التي طالت عشرات المسؤولين السابقين ورجال الأعمال السعوديين.

وقالت شركة المملكة القابضة، في بيان، إن مجلس إدارتها "يتقدم بفائق الترحيب برئيس المجلس الأمير الوليد بن طلال". فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة طلال الميمان: "يسرنا عودة الأمير الوليد بن طلال لمواصلة مهامه كرئيس لمجلس إدارة شركة المملكة القابضة".

ووجه الميمان الشكر إلى الوليد بن طلال ومجلس إدارة المملكة القابضة "على الثقة التي وضعوها في الفريق الإداري للشركة". وقال إن هذه الثقة "مكنتنا من الوفاء بالتزاماتنا لإيجاد قيمة مضافه من خلال استراتيجية الشركة الاستثمارية. ونحن فخورون بتواجد شركاء يواصلون دعمنا في تحقيق أهدافنا الاستثمارية وعوائدنا القوية لمساهمي شركة المملكة القابضة، وأود أيضا ان أشيد بالأداء الرائع والدعم الثابت من فريقنا التنفيذي وموظفي الشركة خلال هذه الفترة".

وأضاف: "تساهم شركة المملكة القابضة في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لخلق بيئة قوية لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال على المستوى العالمي والمحلي".

وارتفعت ثروة الوليد بن طلال بقيمة مليار دولار، إثر إطلاق سراحه، السبت الماضي، بعد إيقافه حوالي 3 أشهر منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في فندق "ريتز كارلتون" الفخم في الرياض، في حملة مكافحة الفساد.