هبوط حاد لمؤشر داو جونز في بورصة نيويورك

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)— هبط مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة نيويورك لحوالي 1179 نقطة عند أدنى مستوياته للجلسة، وهو أكبر هبوط على الإطلاق أثناء التعاملات من حيث عدد النقاط.