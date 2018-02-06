أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)— هبط مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة نيويورك لحوالي 1179 نقطة عند أدنى مستوياته للجلسة، وهو أكبر هبوط على الإطلاق أثناء التعاملات من حيث عدد النقاط.
هبوط حاد لمؤشر داو جونز في بورصة نيويورك
هبوط حاد لمؤشر داو جونز في بورصة نيويورك
اقتصاد
آخر تحديث الثلاثاء, 06 فبراير/شباط 2018; 10:47 (GMT +0400).
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مؤشر داو تلقى هذه الضربة الهائلة، حيث هوت من حوالي 700 أو 800 الى ما يقارب 1500 نقطة.
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