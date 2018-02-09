أمير قطر يوجه بتقديم 9 ملايين دولار كمساعدات لغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، بتقديم تسعة ملايين دولار كمساعدات لقطاع غزة، وفقا لما أعلنت عنه لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية.

ونقلت الخارجية القطرية في بيانها أن المساعدات العاجلة تتمثل بـ"الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والوقود لتشغيل مولدات المستشفيات في قطاع غزة، وسيشرف سعادة السفير محمد بن إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة على توزيع المساعدات على المستحقين من أهالي القطاع وفق نظام (G.R.M) بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما سيتم إيصال المعدات عبر معبر كرم أبو سالم."

وأضاف بيان الخارجية: "تأتي التوجيهات السامية لمساعدة أهالي غزة استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع والنداءات الأممية بهذا الخصوص، لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع هذه الأيام، بسبب النقص الحاد في الأدوية ووقود تشغيل المستشفيات وغيرها من المواد الأساسية جراء الحصار."