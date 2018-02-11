مصرف الراجحي ينفي تحويل أموال بـ"الخطأ".. ويعلن تحقيق أعلى أرباح في تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد مصرف الراجحي السعودي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، على انتشار هاشتاغ "#حساب_الراجحي_يحول_مبالغ_بالخطا" الذي تصدر موقع "تويتر" بالمملكة العربية السعودية.

وأكد مصرف الراجحي، في تغريدة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه "لا صحة للادعاءات الواردة في وسم (#حساب_الراجحي_يحول_مبالغ_بالخطا)"، وذلك بعد انتشار الوسم بعشرات آلاف التغريدات وسط ادعاءات بأن المصرف قام بتحويل أموال من وإلى حسابات عملاء بالخطأ.

وجاء انتشار ذلك الوسم بالتزامن مع إعلان مصرف الراجحي أنه حقق أعلى أرباح في تاريخه. وقال رئيس مجلس إدارة المصرف عبدالله بن سليمان الراجحي، في بيان، الأحد، إن المصرف حقق أرباحا في العام الماضي 2017 بلغت 9.121 مليار ريال سعودي (2.433 مليار دولار)، مقارنة مع أرباح بلغت 8.126 مليار ريال لعام 2016، وبزيادة بلغت 12.2 %.