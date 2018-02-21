(CNN)-- على مدى عقدين، لطالما سار قطارهم مسرعاً عابراً من تحت القناة الإنجليزية، الأمر الذي أحدث ثورة في السفر بين المملكة المتحدة وأوروبا.
"يوروستار".. حلقة وصل بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي
"يوروستار".. حلقة وصل بريطانيا مع أوروبا
اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
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منذ إطلاقه في التسعينيات، "يوروستار" تقول إنها ضاعفت عدد المسافرين من لندن إلى باريس وبروكسيل.
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