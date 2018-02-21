"يوروستار".. حلقة وصل بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

"يوروستار".. حلقة وصل بريطانيا مع أوروبا

اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
أوروبابريطانياالاتحاد الأوروبيقطارات
1:51

منذ إطلاقه في التسعينيات، "يوروستار" تقول إنها ضاعفت عدد المسافرين من لندن إلى باريس وبروكسيل.

(CNN)-- على مدى عقدين، لطالما سار قطارهم مسرعاً عابراً من تحت القناة الإنجليزية، الأمر الذي أحدث ثورة في السفر بين المملكة المتحدة وأوروبا.

أوروبابريطانياالاتحاد الأوروبيقطارات