السيسي للمصريين حول قضية استيراد الغاز من إسرائيل: "جبنا جول جامد جداً"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الضجة التي أُثيرت خلال الساعات الماضية حول قضية استيراد الغاز من إسرائيل، قائلاً إن الحكومة ليست طرفاً في هذا الموضوع وهو أمر يخص القطاع الخاص.

وقال السيسي خلال افتتاح مجمع خدمات المستثمرين الأربعاء، إن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة المتوسط التي تمتلك منشآت تستطيع تقديم خدمات بترولية، وكان لابد أن تستثمر ذلك لاستقطاب الغاز القبرصي واللبناني والإسرائيلي تمهيدا للقيام بعملية تسييل في منشآتنا ثم تصدير الغاز، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام."

وأشار الرئيس المصري إلى أن عملية تسييل الغاز ومشتقاته إما كانت تحدث في لبنان أو إسرائيل أو قبرص أو تركيا أو مصر.. لكن مصر هي التي أحرزت "جول كبير جدا" بالنجاح في الاستفادة من الغاز الذي يخرج من دول المتوسط، عبر المنشآت البترولية المصرية، على حد تعبيره.

وتابع "سمحنا للشركات الخاصة بأن تستورد الغاز من هذه الدول ثم تستخدم المنشآت البترولية المصرية في عمليات التكرير والتسييل والمعالجة والتنقية، على أن يتم تصديره مرة أخرى،" مشيراُ الى أن بلاده ستستفيد ماديا من كل هذه المراحل.