قرقاش عن "استيلاء" جيبوتي على ميناء دورالي: صدمة قوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن ما وصفه بـ"استيلاء" جيبوتي على ميناء دورالي، مؤسف، لافتا إلى أن البيئة الاستثمارية الجيبوتية والعربية "تلقت صدمة قوية" على حد تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "استيلاء الحكومة الجيبوتية على ميناء دورالي مؤسف، الاتفاقيات والالتزامات والتطمينات لم تصمد أمام الإجراءات التعسفية ضد موانئ دبي العالمية. البيئة الاستثمارية الجيبوتية والعربية تلقت صدمة قوية."

وفي تغريدة منفصلة قال قرقاش: "موانئ دبي العالمية ساهمت إيجابيا وعبر عقدين من الزمن في تطوير موقع جيبوتي ودورها التجاري، وضرر الإجراءات التعسفية الأخيرة أكبر على جيبوتي منه على موانئ دبي، النجاح أساسه احترام القوانين والاتفاقيات وجيبوتي سقطت في هذا الامتحان."

ويذكر أن شركة موانئ دبي العالمية، اتهمت حكومة جيبوتي بـ"الاستيلاء بصورة غير مشروعة" على محطة حاويات "دوراليه" في جيبوتي، من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية التي تولت تصميم وبناء المحطة وتشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته حكومة جيبوتي.

وقالت شركة موانئ دبي، في بيان، سابق إن "حكومة جيبوتي ادعت أنها تملك حق الاستلاء على المحطة استنادا إلى قانون أصدرته مؤخرا يسمح لها اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي"، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وقال بيان صادر باسم المفتش العام لحكومة جيبوتي، حسن عيسى سلطان، إن قرار بلاده ينسجم مع القانون المحلي، مشيرا إلى أن العقد كان "يتعارض مع المصالح الوطنية الأساسية" ويحول دون امتلاك جيبوتي حق بناء مرافئ جديدة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الجيبوتية.

يذكر أن العلاقة بين الشركة وحكومة جيبوتي تشهد مدا وجزرا منذ سنوات، على خلفية مزاعم قانونية متبادلة وصلت إلى لجان التحكيم البريطانية.