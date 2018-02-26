المعراج: سنواصل الارتباط بالدولار ولا عملات مشفرة قبل وضع قوانين

المنامة، البحرين (CNN) -- دعا محافظ المصرف المركزي البحريني، رشيد المعراج، إلى التفريق بين العملات الرقمية والعملات المشفرة، قائلا إن البحرين لن تتعامل بالعملات المشفرة قبل وضع القوانين التي تحول دون استغلالها في قضايا تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، كما شدد على أن المنامة لن تتخلى عن الربط بالدولار في المستقبل المنظور.

المعراج، الذي كان يتحدث ضمن فعاليات انطلاق المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين قبل أيام، تطرق إلى موضوع ضريبة القيمة المضافة، قائلا إنها "مسألة وقت" قبل أن تبدأ في البحرين على غرار السعودية والإمارات.

وتطرق المعراج إلى قضية ربط العملة البحرينية بالدولار قائلا: "سنواصل ربط عملتنا بالدولار، فهذا الربط أفادنا خلال السنوات الماضية، وموقفنا حيال ذلك لن يتبدل في المستقبل المنظور. عائداتنا تأتي من النفط المسعّر بالدولار، وطالما بقيت هذه العلاقة فنحن سنحافظ على الربط."

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وحول موقف بلاده من قضية العملات الرقمية قال المعراج: "أظن أن علينا أن نفرّق بين العملات الرقمية والعملات المشفرة من جهة، وبين البلوكتشين التي هي التكنولوجيا التي تقف خلفها."

وتابع بالقول: "بالنسبة للعملات الرقمية، فحتى يحل الوقت الذي يكون علينا فيه التعامل مع تلك العملة بعد وضع الترتيبات القانونية التي تضعها في إطارها الصحيح بالنسبة لتمويل الإرهاب وتبيض الأموال ونرتاح لجميع المعطيات حول الفوائد والمضار فلن ندخل في هذا المجال ولكننا لن نمنع أحدا من المضاربة فيها، هذا مع تحذيرنا للمستثمرين الأفراد."

وأضاف: " أما بالنسبة للعمليات الرقمية، والتي هي مختلفة تماما، فنحن مهتمون بها بشدة في المصرف المركزي البحريني، عبر الدينار الرقمي وكل الحلول الذكية المرافقة له ونريد رؤية المزيد من المبادرات في هذا الصعيد."