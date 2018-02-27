مدن ألمانية قد تمنع سيارات الديزل بسبب التلوث

2:45

قضت المحكمة الإدارية الفيدرالية في لايبزيغ الثلاثاء بأن للمدن في ألمانيا الحق في حظر بعض سيارات الديزل. ومن شأن هذا القرار دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ قيود مماثلة في جميع أنحاء أوروبا.