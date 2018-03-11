الفالح لـCNN: “تداول” سيكون الإدراج الرئيسي لأرامكو.. ونركز على الاستثمار المتبادل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في مقابلة مع CNN، الخميس، خلال زيارته إلى لندن برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "تداول" سيكون الإدراج الرئيسي لأرامكو، مشيراً إلى أن استراتيجية المملكة تركز على الاستثمار المتبادل.