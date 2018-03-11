دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في مقابلة مع CNN، الخميس، خلال زيارته إلى لندن برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "تداول" سيكون الإدراج الرئيسي لأرامكو، مشيراً إلى أن استراتيجية المملكة تركز على الاستثمار المتبادل.
الفالح لـCNN: “تداول” سيكون الإدراج الرئيسي لأرامكو.. ونركز على الاستثمار المتبادل
الفالح: “تداول” سيكون الإدراج الرئيسي لأرامكو
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و43 دقيقة.
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قال خالد الفالح إن إدراج أرامكو في "تداول" سيكون محفزاً لسوق رأس المال.
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