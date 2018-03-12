ما هو تحالف "ALGO"؟ الأول لإدخال البنوك الإسلامية بعالم التكنولوجيا المالية

المنامة، البحرين (CNN)-- يعتبر تحالف "ALGO" المنصة الأولى للبنوك الإسلامية في عالم التكنولوجيا المالية، إذ أسسها بيت التمويل الكويتي - البحرين ومجموعة البركة المصرفية وبنك البحرين للتنمية، ومن المتوقع أن تنضم ثمانية بنوك إسلامية أخرى الى الاتحاد في المرحلة الثانية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لمجموعة "البركة" المصرفية.

وسيطلق التحالف 15 منصة للتكنولوجيا الرقمية عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة، وفقاً لما ورد عبر الموقع ذاته.

وفي مقابلة مع CNN بالعربية في ديسمبر/كانون الأول عام 2017، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، عدنان يوسف، إن "المشروع سيستند للناحية الشرعية على آراء الهيئة الشرعية والمراقب الشرعي وكذلك البنوك المركزية، مشيرا إلى أن هدف المشروع هو إعداد البحوث لهذه المنتجات، متوقعا انضمام بنوك إسلامية أخرى في البحرين وخارجه لهذا النموذج قريباً."