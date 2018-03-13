"AFS" تطلق شركة تكنولوجيا مالية بالبحرين.. فرص بمصر والأردن

المنامة، البحرين (CNN)-- أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية "AFS" ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "ABC"، صائل الوعري، عنإطلاق شركة متخصصة للتكنولوجيا المالية.

وقد قابلت CNN بالعربية الوعري خلال المنتدى المالي لدول الخليج المنعقد مؤخراً، والذي أعلن فيه عن "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" الذي يعتبر الأكبر من نوعه بالشرق الأوسط، وتعتبر "AFS" من بين الشركاء المؤسسين لهذا المشروع.

ولم يحدد الوعري موعدا لافتتاح الشركة، كما ذكر وجود "إعلان هام" لشركة الخدمات المالية العربية "AFS" قبل نهاية عام 2018.

وعبّر الوعري في المقابلة عن تفاؤله بشأن مستقبل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، ليذكر الدعم الذي تحظى به هذه التكنولوجيا في البحرين خصوصاً، من قبل الجهات الحكومية مثل مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية.

كما توقّع الوعري وجود "تحوّل" كبير في الأردن ومصر أيضاً بسبب انفتاحهما على هذا القطاع، و"تأثير التكنولوجيا على أسلوب حياتنا وإجراء معاملاتنا البنكية."