شاهد.. وصول 3 آلاف بقرة من أمريكا إلى قطر لمواجهة تداعيات "مقاطعة" الدول الأربع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت قطر عن وصول حوالي 3 آلاف بقرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أراضيها، وذلك بعد مرور قرابة 9 أشهر على إعلان 4 دول عربية هي مصر، السعودية، البحرين والإمارات مقاطعتها للدوحة.

فقد استقبل ميناء حمد الدولي الإثنين الأبقار القادمة من أمريكا عبر البحر، وقد نقلت نقلت قناة “الجزيرة” مباشرة على الهواء عملية وصولها الى الميناء.

يذكر أن قطر استقبلت منذ الأشهر الأولى لمقاطعة الدول الأربع آلاف الأبقار عبر شحنها بواسطة الطائرات الجوية، لتخفيف نقص الحليب الذي نتج عن العقوبات المفروضة عليها من جيرانها.

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وكان جون دور، الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا" القطرية للإنتاج الحيواني قد قال لـCNN في يوليو / تموز 2017، بعد وصول أولى دفعات الأبقار على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية، إن شركته لا تحاول التنافس مع المزارعين المحليين، بل تسعى فقط تعويض النقص.

وقد أشار في حينها الى أن المرحلة المقبلة ستكون "تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 في المائة،" فيما يخص منتجات الحليب والزبادي.