السعودية توقع إيداع ملياري دولار بالمركزي اليمني.. وآل جابر: الهدف رفع المعاناة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الخميس، على إيداع مبلغ ملياري دولار كان قد وجه بها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لليمن، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة كوديعة بالبنك المركزي اليمني، ثلاثة مليارات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان الجدعان قوله "إن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق.. هذا الدعم يعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس - بإذن الله - إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين."

وقال محمد آل جابر، سفير السعودية باليمن بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "ايداع المملكة لـ2 مليار دولار اضافة للمليار السابق في البنك المركزي اليمني يهدف لرفع المعاناة عن الشعب اليمني نتيجة ما قامت به المليشيات الحوثية الإيرانية، من تجويع وقتل وتنكيل بهم ونهب للبنك وإيرادات الدولة، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك."