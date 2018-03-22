ترامب يتحدث كثيرا عن أموال السعودية.. كم تبلغ الاستثمارات الأمريكية بالمملكة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منذ حملته الانتخابية وبعد وصوله إلى البيت الأبيض وحتى في اجتماعه الأخير مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما عن أموال السعودية وثرواتها ويطالب بالحصول على "بعض منها"، ولكن ما هو حجم الاستثمارات الأمريكية في السعودية.

الهيئة السعودية العامة للاستثمار أعلنت بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، أن "حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودي حتى فبراير/ شباط 2018 بلغ أكثر من 207 مليار ريال سعودي (55 مليار دولار أمريكي)". فيما بلغ "عدد الشركات المستثمرة 373 شركة تنوعت نشاطاتها ما بين النشاط الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة".

وقالت الهيئة السعودية للاستثمار، في بيان، إن "النشاط الصناعي استحوذ على النصيب الأكبر من التمويل بحجم تمويل بلغ 193 مليار ريال لعدد 95 مشروعا يليه النشاط الخدمي بـ 245 مشروعا بحجم تمويل 13.5 مليار ريال، ثم الأنشطة التجارية بـ 9 مشاريع بحجم تمويل تخطى 300 مليون ريال، ومشروعين في النشاط العقاري بحجم تمويل بلغ 16 مليون ريال، وأخيرا التراخيص المؤقتة بـ 16 مشروعا وبحجم تمويل 2 مليون ريال"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضافت هيئة الاستثمار أن "16 شركة أمريكية جديدة دخلت السوق السعودي خلال عام 2017 تحديدا، بحجم تمويل بلغ 382 مليون و210 ألف ريال، حيث منحتها الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لبدء نشاطها بالمملكة، وقد استحوذ القطاع الخدمي على النصيب الأكبر من هذه التراخيص بعدد 13 ترخيصا بحجم تمويل بلغ 284 مليون و200 ألف ريال، فيما تم منح القطاع الصناعي ترخيصان بحجم تمويل استثماري بلغ 97 مليون و510 ألف ريال، وترخيص مؤقت واحد بحجم تمويل بلغ 500 ألف ريال".

واعتبرت هيئة الاستثمار أن هذه "الأرقام السابقة تؤكد أن المملكة العربية السعودية شهدت عدة إصلاحات واسعة في بيئتها الاستثمارية، وفق رؤيتها 2030، وتمثل ذلك في الجهود الوطنية لتعزيز حركة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة".