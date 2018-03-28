الملك سلمان يوافق على صرف مكافأة مالية لجميع المبتعثين حول العالم والدارسين على حسابهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على صرف مكافأة مالية بمبلغ 2000 دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم، وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها، دعماً لمسيرتهم التعليمية.

كذلك وافق خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مِن مَن أكملوا الشروط اللازمة.

يشار الى أن هناك أكثر من 90 ألف مبتعث سعودي ومرافق حول العالم، بينهم 850 مبتعثا في الجامعات العشر الأوائل، و1600 طبيب وطبيبة قيد الزمالة والإقامة، بحسب وزارة الخارجية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في وقت سابق خلال زيارته الى الولايات المتحدة الأمريكية، إن المبتعثين هم "واجهة مشرفة للسعودية."