بعد اكتشافه مؤخرا.. البحرين تبين حجم الحقل النفطي "الأكبر بتاريخ البلاد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف الشيخ محمد آل خلفية، وزير النفط البحريني، الأربعاء، أن كميات النفط والغاز الطبيعي المصاحب له المكتشف مؤخرا في الحقل الأكبر بتاريخ البلاد، يبلغ 80 مليار برميل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية على لسان الوزير البحريني قوله إن "المسوحات الجيولوجية أسفرت عن اكتشاف آخر يحتوي على كميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب."

ولفت وزير النفط البحريني إلى أن "الاكتشاف النفطي الجديد من النفط الصخري في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود مملكة البحرين وبمساحة تقدر ب 2000 كيلو متر مُربع،" مؤكدا على أن "فريق الاستكشاف بالهيئة الوطنية للنفط والغاز يقوم حالياً ببذل جهود مضاعفة للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الانتاج خلال 5 سنوات، وفي ذات الوقت يجري العمل على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الاكتشاف."