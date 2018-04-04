الصين ترد مجدداً على أمريكا برسوم على صادراتها.. وتوقعات بانخفاض 500 نقطة على مؤشر "داو"

هونغ كونغ (CNN)-- ردّت الصين على التصعيد التجاري لها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتعلن عن خطط لفرض رسوم جديدة على عشرات البضائع الأمريكية، من بينها الطائرات وفول الصويا والسيارات.

وتوقع المستثمرون بأن ينخفض مؤشر "داو" بنسبة تزيد عن 500 نقطة بعد هذه الخطوة الأخيرة من الصين.

إذ اعلنت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، عن خططها لفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على ما يقدر ثمنه بـ 50 مليار دولار من البضائع الأمريكية.

ويأتي إعلان الصين كاستجابة مباشرة لإعلان إدارة ترامب، الثلاثاء، عن فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على قائمة بحوالي 1300 من الصادرات الصينية، والتي تقدر بحوالي 50 مليار دولار أيضاً.

وقد قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، جاو فينغ: "ما فعلته الولايات المتحدة يعتبر جهلاً كاملاً بجوهر المنفعة المتبادلة والتعاون لنجاح كافة الاطراف بالتجارة بين الصين والولايات المتحدة،" خلال مقابلة له مع قناة "CCTV" الرسمية الصينية، الأربعاء.

ويرفع تبادل التهديدات بين الطرفين المخاوف بنشوء حرب تجارية بين أقوى اقتصادين في العالم، إذ شهدت أسواق المال انخفاضاً إثر إعلان الصين.

إذ تأثر مؤشر "هانغ سينغ" بهونغ كونغ على وقع الأنباء، بنخفاض زاد عن 2 في المائة، بينما انخفض مؤشر "داو" بنسبة 1.7 في المائة الأربعاء.

وليس من الواضح بعد، التوقيت التي ستنفذ فيها خطط كلا الطرفين، أو فيما لو سيهدأ في الوقت الحالي، إذ قالت الصين إنها ستعلن عن وقت الطبيق بشكل منفصل، بينما ستعقد الحكومة الأمريكية جلسة استماع علنية للأعمال الأمريكية حول خطتها خلال الشهر القادم.

العديد من رسوم التعرفة الأمريكية ستؤثر على قطاعات الصناعة والتكنلووجيا والآلات في الصين، بالإضافة إلى الأدوات الطبية والتعليمية والدوائية.

وقد أعلنت الصين عن نيتها الاستجابة للإعلان الأمريكي، حيث فرضت الإثنين، رسوماً على ما تقدر قيمته بحوالي ثلاثة مليارات دولار من البضائع الأمريكية، من بينها النبيذ ولحوم الخنازير والفاكهة والأنابيب الفولاذية، والتي أتت رداً على رسوم إدارة ترامب السابقة على مستوردات الفولاذ والألمنيوم من الصين ودول أخرى، في حين وصفت بكين فرض رسوم على الفولاذ "انتهاكاً" لقوانين التجارة الدولية.