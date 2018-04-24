"كريم" تتعرض لاختراق.. وتدعو لتغيير كلمة السر ومراجعة البطاقة الائتمانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة "كريم" المتخصصة في تقديم خدمات التوصيل عن تعرضها لاختراق إلكتروني في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، مرجعة تأخرها في الإعلان عن ذلك إلى أن التحقيقات الخاصة بالجرائم الإلكترونية "معقدة للغاية وتستغرق بعض الوقت".

وقالت الشركة، في بيان، إنها لم تجد "أي دليل على أي سرقة أو إساءة استخدام مرتبطة بالواقعة"، لكنها في الوقت نفسه طلبت من عملائها تغيير كلمات المرور السرية على منصتها بالإضافة إلى جميع الحسابات الأخرى التي يستخدمون فيها بيانات مماثلة.

كما دعت الشركة إلى "توخ الحذر إزاء أي اتصالات غير موثوقة تطلب منك تقديم معلومات شخصية أو توجهك نحو صفحة ويب تطلب منك ذلك، وتجنب الضغط على المرفقات أو الروابط التي تصلك من عناوين بريد إلكتروني غير مألوفة بالنسبة لك".

وحثت على أهمية "مراجعة حسابك المصرفي وبيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك لاكتشاف أي نشاط مشبوه، وفي حال لاحظت أي شيء غريب، استفسر عنه من مصرفك". لكنها أكدت أنه "ليس لديها أي دليل يشير أن كلمة مرورك أو رقم بطاقتك الائتمانية قد تعرض للضرر"، مشيرة إلى أنها تحتفظ ببيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بالعملاء على "خادم خارجي مستضاف من قبل طرف ثالث ومتوافق مع بروتوكول PCI ويستخدم بروتوكولات عالية الأمان وتستخدمه البنوك الدولية حول العالم لحماية البيانات المالية".

وأوضحت الشركة أنها علمت في 14 يناير "بقيام مجموعة من مجرمي الإنترنت بالوصول إلى أنظمتنا الحاسوبية التي تتضمن بيانات خاصة بحسابات العملاء والكباتن"، مشيرة إلى أن العملاء والكباتن المسجلين لديها بعد ذلك التاريخ "لم يتأثروا بالأمر".

وأضافت الشركة: "فور اكتشافنا لهذا الخرق، باشرنا بفتح تحقيق شامل وتعاونا مع كبار خبراء الأمن الإلكتروني لاتخاذ كل ما يلزم من أجل تعزيز أنظمتنا الأمنية. وبالإضافة لهذا، فإننا نعمل مع الجهات القانونية المختصة. وطوال فترة الواقعة، انصب تركيزنا على حماية بيانات وخصوصية عملائنا وكباتننا. فمنذ اكتشاف الأمر، حاولنا فهم ما حدث، والأشخاص المتضررين، والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز أمن شبكتنا".