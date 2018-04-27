بيبسي ضد كوكاكولا.. عودة الحرب بأسلوب جديد

(CNN)-- تعمل كل من كوكا كولا وبيبسي على توسيع مجموعة منتجاتها وزيادة إنفاقها على الإعلانات لجذب المزيد من المستهلكين. وفيما يبدو أن الحرب بين الشركتين لا تتعلق بمشروبات الكولا بقدر ما يتعلق بمنتجات الماء الفوار والشاي.