(CNN)-- تعمل كل من كوكا كولا وبيبسي على توسيع مجموعة منتجاتها وزيادة إنفاقها على الإعلانات لجذب المزيد من المستهلكين. وفيما يبدو أن الحرب بين الشركتين لا تتعلق بمشروبات الكولا بقدر ما يتعلق بمنتجات الماء الفوار والشاي.
بيبسي ضد كوكاكولا.. عودة الحرب بأسلوب جديد
بيبسي ضد كوكاكولا.. عودة الحرب بأسلوب جديد
اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و12 دقيقة.
1:35
المنافسة لا تتعلق بمشروبات الكولا فقط وإنما بمنتجات أخرى أيضاً، فما هي؟
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.