بيبسي ضد كوكاكولا.. عودة الحرب بأسلوب جديد

بيبسي ضد كوكاكولا.. عودة الحرب بأسلوب جديد

اقتصاد
آخر تحديث منذ 3 ساعات و12 دقيقة.
الإعلانات التجاريةتجارةشركاتكوكا كولا
1:35

المنافسة لا تتعلق بمشروبات الكولا فقط وإنما بمنتجات أخرى أيضاً، فما هي؟

(CNN)-- تعمل كل من كوكا كولا وبيبسي على توسيع مجموعة منتجاتها وزيادة إنفاقها على الإعلانات لجذب المزيد من المستهلكين. وفيما يبدو أن الحرب بين الشركتين لا تتعلق بمشروبات الكولا بقدر ما يتعلق بمنتجات الماء الفوار والشاي.

الإعلانات التجاريةتجارةشركاتكوكا كولا