نائب كويتي: الفلبين هي الخاسر.. وعمالتهم تحول من الكويت مليار دولار سنويا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال النائب الكويتي، وليد الطبطبائي، إن العمالة الفلبينية تحول من الكويت مليار دولار سنويا، وأن الخاسر من قرار رئيس الفلبين هي بلاده، وذلك في إشارة إلى الأزمة الحالية بين الفلبين والكويت على خلفية قضية وفاة عاملة فلبينية.

مئات الفلبينيين يعودون من الكويت ورئيسهم يعدهم بتقديم روحه 2:09

جاء ذلك في تغريدة للطبطبائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "العمالة الفلبينية تحول من الكويت نحو مليار دولار في السنة إلى الفلبين ولذلك المتضرر الأكبر من قرار الرئيس الفلبيني هو شعبه وبلاده التي تعتمد في دخلها الأساسي على تحويلات العمالة الفلبينية في الخارج.. حتما سيتراجع بسبب الضغط الشعبي وهي ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها!!"

ويذكر أن النائب الكويتي طالب في وقت سابق باتخاذ إجراءات حاسمة على ما وصفه بـ"فرق كوماندور" أنشأتها السفارة الفلبينية في الكويت لإنقاذ العاملات في المنازل، وذلك بعد مقطعه فيديو يظهر هروب عاملات إلى سيارات يركبها فلبينيون، حيث قال في تغريدة سابقة بتاريخ 21 من الشهر الجاري: "تحملنا افتراءات الرئيس الفلبيني وتطاوله على الكويت لكن أن يصل بسفارة دولة الفلبين العظمى أن تنتهك سيادة دولة الكويت وتنشئ فرق كوماندورز والتباهي بذلك فهذا الأمر يجب أن يكون الرد فيه حاسم والاجراء شديد مع دولة الموز."