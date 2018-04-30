الإمارات: تخفيضات "علامة الجودة" تفتح الأسواق لمشاريع الشباب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قدمت الإمارات مبادرة جديدة لتشجيع مشاريع الشباب من مواطنيها وفتح أسواق جديدة أمامها عبر تقديم تخفيض كبير نظير الحصول على "علامة الجودة"، في أحدث خطوة على صعيد محاولات تنويع الاقتصاد بالمنطقة وتنمية القطاع الخاص.

الإمارات، وهي بين الدول الخليجية الساعية لتشجيع المبادرات الفردية لمواطنيها الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قررت تقديم خصم بـ96 في المائة على رسوم "علامة الجودة"، ما يفتح أمامهم أبواب التصنيع والتصدير بسهولة.

الإعلان جاء على لسان عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، التي تمنح "علامة الجودة" التي باتت رسومها بموجب التخفيض الجديد لا تزيد عن ألف درهم (حوالي 273 دولاراً) نظير الحصول على العلامة لمدة 3 أعوام متتالية.

المعيني ذكر أن الدعم والمساندة للمشروعات الجديدة طال قيمة الرسوم المقررة على كل مشروع وطني داخل الدولة، والذي يحصل على تخفيض قيمته 50 في المائة، واضعا الخطوة في سياق تقديم كل وسائل الدعم في مشروعات ريادة الأعمال.

الإمارات كانت قد وضعت خطة لتعزيز دور الشباب في الاقتصاد من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الأجندة الوطنية "الإمارات 2021". وتقدم الدولة الخليجية "علامة الجودة الإماراتية،" للمنتجات التي تتوافق مع معاييرها في الداخل والخارج، وقد مُنحت العلامة حتى الآن لـ844 مصنعا يوفر أكثر من 40 ألف منتج.

وترتبط الإمارات باتفاقيات ثنائية إقليمية ودولية للاعتراف بعلامة الجودة الصادرة عنها بهدف تسهيل تدفق وانتقال منتجاتها إلى أسواق إقليمية وعالمية دون عوائق فنية، وبالتالي فإن المشاريع الشبابية التي ستستفيد من العلامة سيكون بوسعها النفاذ بصورة أسهل إلى المزيد من الأسواق.

وحسب المعيني، فإن القطاع غير النفطي يستأثر حاليا بنحو 70%من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى 80% بحلول عام 2021.