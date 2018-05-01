ساويرس يضع نصف ثروته في الذهب.. ويوجه نصيحة لترامب قبل لقاء كيم جونغ أون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أنه وضع نصف ثروته في الذهب، وذلك بسبب الأزمات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة بالإضافة إلى توقعاته التي تشير إلى ارتفاع سعر هذا المعدن بالمستقبل، وذلك في مقابلة مع موقع "بلومبيرغ" الثلاثاء.

وقال ساويرس: "يلجأ الناس عادة إلى شراء الذهب عند حدوث الأزمات، ونحن نعاني من أزمات عدة حاليا، أنظر إلى الشرق الأوسط والعالم، السيد ترامب لا يساعد".

ويرى رجل الأعمال المصري أن سعر أونصة الذهب سيصل إلى 1800 دولار مقابل 1300 دولار حاليا، وهو الأمر الذي دفعه لاستثمار نصف ثروته البالغة قيمتها 5.7 مليار دولار في هذا السوق، وفقا لبلومبيرغ.

وفي سياق متصل، وجه رجل الأعمال المصري رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالبه فيها بعدم ممارسة "التنمر" على الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عندما يلتقيان، وذلك كي يستفيد ساويرس من تحسن علاقات بيونغ يانغ مع الغرب، لأنه يمتلك عدة استثمارات "غير مربحة" حتى الآن في كوريا الشمالية.

وقال ساويرس عن استثماراته في كوريا الشمالية: "يدفعون لي بعملة لا يمكن تصريفها بسهولة، لقد استثمرت الكثير من الأموال وبنيت فندقا وقمت بالكثير من الأمور الجيدة هناك"، وكشف رجل الأعمال المصري أنه تعرض للضغط من جميع الحكومات الغربية بسبب استثماره في دولة تتعرض لمقاطعة دولية، بسبب أنشطتها النووية، لكنه أشار إلى أنه "مستثمر حسن النية".