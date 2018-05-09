(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح الفرق بين تمويل "الهارد كاب" و"السوفت كاب" في مشاريع العملات الرقمية ICO.
ما هو الفرق بين تمويل "الهارد كاب" و"السوفت كاب"؟
ما هو الفرق بين تمويل الهارد كاب والسوفت كاب؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
1:16
تعرف على الفرق بين تمويل "الهارد كاب" و"السوفت كاب" في مشاريع العملات الرقمية.
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