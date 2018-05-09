ما هو الفرق بين تمويل "الهارد كاب" و"السوفت كاب"؟

ما هو الفرق بين تمويل الهارد كاب والسوفت كاب؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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1:16

تعرف على الفرق بين تمويل "الهارد كاب" و"السوفت كاب" في مشاريع العملات الرقمية.

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح الفرق بين تمويل "الهارد كاب" و"السوفت كاب" في مشاريع العملات الرقمية ICO.

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