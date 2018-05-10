(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح الحالة القانونية للبلوك تشين والعملات الرقمية المشفرة حول العالم، ومن بدأ تقنيها في العالم العربي.
كيف انقسمت حكومات العالم حول ترخيص البلوك تشين؟
كيف انقسمت الحكومات حول ترخيص البلوك تشين؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و38 دقيقة.
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خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح الحالة القانونية للبلوك تشين والعملات الرقمية المشفرة.
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