كيف انقسمت حكومات العالم حول ترخيص البلوك تشين؟

كيف انقسمت الحكومات حول ترخيص البلوك تشين؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و38 دقيقة.
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خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح الحالة القانونية للبلوك تشين والعملات الرقمية المشفرة.

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح الحالة القانونية للبلوك تشين والعملات الرقمية المشفرة حول العالم، ومن بدأ تقنيها في العالم العربي.

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