(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح في هذا الفيديو طريقة استخدام الشركات لأموال المشاريع إضافة إلى استخداماتها للعملات الرمزية "التوكن."
كيف تستخدم الشركات أموال المشاريع الخاصة بها و"التوكن"؟
كيف تستخدم الشركات أموال المشاريع و"التوكن"؟
اقتصاد
آخر تحديث الثلاثاء, 15 مايو/أيار 2018; 10:15 (GMT +0400).
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فيديو يوضّح طريقة استخدام الشركات لأموال المشاريع و"التوكن."
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