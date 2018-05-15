كيف تستخدم الشركات أموال المشاريع الخاصة بها و"التوكن"؟

كيف تستخدم الشركات أموال المشاريع و"التوكن"؟

اقتصاد
آخر تحديث الثلاثاء, 15 مايو/أيار 2018; 10:15 (GMT +0400).
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فيديو يوضّح طريقة استخدام الشركات لأموال المشاريع و"التوكن."

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق توضح في هذا الفيديو طريقة استخدام الشركات لأموال المشاريع إضافة إلى استخداماتها للعملات الرمزية "التوكن."