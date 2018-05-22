ما هي تقنية "إثبات العمل" في مجال العملات الرقمية؟

ما هو "إثبات العمل" في مجال العملات الرقمية؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
دقيقة بيزنس
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فيديو يشرح تقنية "إثبات العمل" في مجال العملات الرقمية.

خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو تقنية "إثبات العمل" وكيف تُستخدم للتحقق من موثوقية البلوك تشين.

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