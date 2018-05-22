خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو تقنية "إثبات العمل" وكيف تُستخدم للتحقق من موثوقية البلوك تشين.
ما هي تقنية "إثبات العمل" في مجال العملات الرقمية؟
ما هو "إثبات العمل" في مجال العملات الرقمية؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
1:20
فيديو يشرح تقنية "إثبات العمل" في مجال العملات الرقمية.
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