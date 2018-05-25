خالد الفالح بندوة تستضيفها CNN: اوبك وروسيا قد تضخان نفطا أكثر للتعويض عن فنزويلا وإيران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، إن منظمة الدول المنتجة للنفط أو ما يُعرف بـ"أوبك" إلى جانب روسيا قد تضخان المزيد من النفط في الأسواق لتعويض انهيار الإنتاج في فنزويلا وتأثير العقوبات الأمريكية على إيران.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها الفالح في ندوة يستضيفها، جون ديفتيريوس، محرر شؤون الأسواق الناشئة في CNN، حيث قال: "جميع الدول المنتجة للنفط نيتها المحافظة على الأسواق بصحة عالية، وإن كان ذلك يعني تعديل سياساتنا في يونيو، فإننا مستعدون لذلك."

وأضاف الفالح قائلا: "قبل عامين قمنا بسحب معدل الإنتاج، واعتقد أنه وفي المستقبل القريب سنطلق معدل الإنتاج، ومن المرجح أن يحصل ذلك في النصف الثاني من العام الجاري،" مؤكدا على أن "محادثات مكثفة أجريناها مع وزير النفط الروسي، اليكساندر نوفاك، واعتقد أننا نتفق بهذا الشأن."

ويشار إلى أن أسعار النفط هبطت بداية التداولات، الجمعة، بنسبة 2 في المائة حيث بلغ سعر الخام الأمريكي 69 دولارا للبرميل، في الوقت الذي بلغ فيه سعر مزيج برنت 77 دولارا للبرميل.