كيف تُدخل البنوك تقتيات البلوك تشين في عملياتها؟

نزار ممكن الفيديو رقم عشرين لايمان لو سمحت

اقتصاد
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
عملاتأسواقأسواق المال
1:17

خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تتحدث في هذا الفيديو عن التطور الذي يحدث في الخدمات البنكية

خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تتحدث في هذا الفيديو عن التطور الذي يحدث في الخدمات البنكية حيث يتم إدخال تقنيات البلوك تشين ضمن هذه العمليات
 

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