خلل يضرب خدمات بطاقات فيزا الائتمانية.. والشركة تحقق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت شرطة البطاقات الائتمانية "فيزا"، الجمعة، تعرض خدماتها لعطل في أوروبا، وأنها تحقق في الأمر لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن الخلل "يمنع تنفيذ بعض تحويلات فيزا في أوروبا. نحن نحقق في السبب ونعمل بأسرع ما يمكن لحل المشكلة". ولم توضح الشركة عدد الأشخاص الذين تأثروا بهذا العطل.

وقال المركز البريطاني للأمن السيبراني، ردا على استفسار من CNN حول الخلل الذي أصاب بطاقات فيزا، إن العطل "لا يبدو كهجوم إليكتروني".