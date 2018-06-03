ما هو الـ Tangle؟ وهل يعتبر جيلاً جديداً من "البلوك تشين"؟

هل يعتبر الـTangle جيلا جديدا من البلوك تشين؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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1:05

خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تتحدث في هذا الفيديو عن جيل جديد من "البلوك تشين" يدعى Tangle ويهدف إلى حل عدد من التحديات التي تواجهها هذه التقنية، كرسوم المعاملات.

دقيقة بيزنسالتقنية الرقميةعملات