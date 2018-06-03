ما هو الـ Tangle؟ وهل يعتبر جيلاً جديداً من "البلوك تشين"؟
هل يعتبر الـTangle جيلا جديدا من البلوك تشين؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
1:05
خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تتحدث في هذا الفيديو عن جيل جديد من "البلوك تشين" يدعى Tangle ويهدف إلى حل عدد من التحديات التي تواجهها هذه التقنية، كرسوم المعاملات.
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