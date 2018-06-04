نصائح لأصحاب الشركات الناشئة لبناء علامة تجارية ناجحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يجري كريستيان عيد، المدير الأول للعلامة التجارية في "نون،" حواراً خلال جولة في سيارة مع ألبر أتاكو صاحب مشروع "Nxtwish" وهو مشروع إلكتروني يمنحك فرصة استئجار أي معدات تريدها في الإمارات العربية المتحدة.

ولفت عيد الذي يؤدي دور المستشار والناصح، لأتاكو صاحب الشركة الناشئة إلى أنه يجب التركيز على الأداء والاستمرارية، وبناء هوية تجارية ناجحة في الوقت نفسه.

وقال عيد إن "بناء الهوية التجارية لا يعني حملة ترويجية، إذ يسيئ غالبية الناس فهم الهوية التجارية، ويعتقدون أنها مبنية على حملات ترويجية، وإعلانات خارجية، وابتكار أفلام طويلة، وإنفاق الكثير من المال على المحتوى الإعلاني."

وأكد عيد أن "بناء الهوية التجارية يتطلب توحيد كل تجربة، وكل فكرة متعلقة بالمشروع، والتأكد من نجاحها، واستمرارية تطورها، حسب مخططاتك، والتمكن من توحيدها يضمن تحديد الهوية التجارية."

وينصح عيد بضرورة إثبات قابلية المشروع على الاستمرارية، وإثبات وجود العملاء، وتصفح الناس للموقع، وتشجيعهم على الاستئجار، لافتاً إلى ضرورة تقديم الأولوية في الإنفاق المالي على الأداء التسويقي، أو وسائل التواصل الاجتماعي.