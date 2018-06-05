(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو مطلح الـ Hash Rate أو معدّل الهاش، وهي وحدة لقياس الطاقة التي تستهلكها شبكة بيتكوين لتعمل بشكر مستمر.
ماذا يعني مصطلح "معدل الهاش" في عالم العملات الرقمية؟
ما هو مصطلح معدل الهاش بعالم العملات الرقمية؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و51 دقيقة.
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معدّل الهاش هي وحدة لقياس الطاقة التي تستهلكها شبكة بيتكوين.
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