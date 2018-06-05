ماذا يعني مصطلح "معدل الهاش" في عالم العملات الرقمية؟

ما هو مصطلح معدل الهاش بعالم العملات الرقمية؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و51 دقيقة.
دقيقة بيزنسعملاتبيتكوين
1:31

معدّل الهاش هي وحدة لقياس الطاقة التي تستهلكها شبكة بيتكوين.

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو مطلح الـ Hash Rate أو معدّل الهاش، وهي وحدة لقياس الطاقة التي تستهلكها شبكة بيتكوين لتعمل بشكر مستمر.

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