ماذا يعني مصطلح "معدل الهاش" في عالم العملات الرقمية؟

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو مطلح الـ Hash Rate أو معدّل الهاش، وهي وحدة لقياس الطاقة التي تستهلكها شبكة بيتكوين لتعمل بشكر مستمر.