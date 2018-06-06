رئيس طيران قطر يعتذر عن تصريحات "تمييز جنسي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، عن أسفه لتصريحات إعلامية أدلى بها عقب انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي للنقل الجوي أو ما يُعرف بـ"IATA" في سيدني بأستراليا، الثلاثاء، الأمر الذي أثار انتقادات وصفت تصريحاته بأنها "تمييز جنسي."

وقال الباكر في تصريحاته ردا على سؤال حول المساواة في قطاع الطيران مشيرا إلى الخطوط الجوية القطرية: "بالطبع لابد أن تقاد من قبل رجل، لأن المنصب يحمل العديد من التحديات."

ونشرت الخطوط الجوية القطرية على صفحتها بتويتر، الأربعاء، بيانا على لسان الباكر قال إنه يقدم خالص اعتذاراته عن أي إهانات أخذت من تصريحاته بالأمس والتي تتناقض مع سجلي بتوسيع دور المرأة ومشاركتها بالمراكز القيادية في كل الخطوط الجوية القطرية، لافتا إلى أن النساء يشكلون 44 في المائة من القوى العاملة بالخطوط الجوية القطرية.