شاهد.. ماذا يعني مصطلح Security Token في عالم العملات الرقمية؟

ما هو Security Token في عالم العملات الرقمية؟

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
دقيقة بيزنسعملات
1:09

شاهد الفيديو لتتعرف على معنى مصطلح Security Token.

(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو معنى مصطلح Security Token في عالم العملات الرقمية.

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