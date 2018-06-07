(CNN)-- خبيرة الأسواق المالية إيمان مطلق تشرح في هذا الفيديو معنى مصطلح Security Token في عالم العملات الرقمية.
شاهد.. ماذا يعني مصطلح Security Token في عالم العملات الرقمية؟
ما هو Security Token في عالم العملات الرقمية؟
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
1:09
شاهد الفيديو لتتعرف على معنى مصطلح Security Token.
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