أربع نصائح لرواد الاعمال الناجحين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتباع النهج الصحيح يمكن أن يعني عالماً من الاختلاف في الأعمال التجارية، إذ تتطلب خطة طويلة الأمد معرفة نقاط الضعف أولاً.

وهذا هو السبب بأن وجود مجموعة قوية من الأقران والمرشدين مهم للغاية لقادة العمل. وليس بالضرورة أن يكون الشخص الأكثر خبرة هو الصوت الوحيد الذي تستمع إليه، فأقرانك، أو الأشخاص الذين يعملون معك، قد يتمتعون بنظرة أقرب حيال التقنيات والمنهجيات الجديدة، بالإضافة إلى كيفية سير الأمور في العمل.

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