ترامب يكشف عن خسارة جديدة للاقتصاد التركي: علاقتنا ليست جيدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن علاقة الولايات المتحدة مع تركيا "ليست جيدة" حاليا، الجمعة، معلنا عن خطوة اقتصادية ستتسبب في خسارة جديدة للاقتصاد التركي.

وشهدت الليرة التركية تراجعا في الفترة الأخيرة، وسجلت 5.90 أمام الدولار في تداولات اليوم، حسب وكالة الأناضول، التابعة للدولة التركية.

وفي وقت سابق اليوم، رأى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده "ستنتصر في الحرب الاقتصادية"، وذلك في أعقاب الهبوط الذي ضرب عملتها الليرة، إذ تهاوت أمام الدولار الأمريكي.

وكشف ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه سمح بـ"مضاعفة التعريفة الجمركية على الصلب والألمنيوم" الخاصة بتركيا، متحدثا عن عملتها الليرة التي قال عنها: "تنزلق سريعا نحو الانخفاض مقابل الدولار القوي جدا!".

وأوضح ترامب أن رسوم الألومنيوم سترتفع بنحو 20٪ والصلب بحوالي 50٪، ليختتم بعدها كلماته، قائلا إن "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت"، حسب تعبيره.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، بعد تهديدات من ترامب بفرض "عقوبات كبرى" على تركيا، إذا لم تطلق سراح عن القس الأمريكي آندرو برونسون، الذي قررت السلطات التركية وضعه تحت الإقامة الجبرية بعد سجنه لمدة 21 شهرا بتهمة دعم جماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز عام 2016.