ترامب يضاعف رسوم الواردات الأمريكية من الصلب التركي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، تطبيق الرسوم الجديدة التي فرضتها على منتجات الصلب والألومنيوم المستورد من تركيا، اعتبارا من الاثنين 13 أغسطس/ آب الجاري.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي: " لقد قررت أنه من الضروري تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع منتجات الصلب والألومنيوم المستورد من تركيا اعتبارا من 13 أغسطس/آب"، وأضاف ترامب "هذا القرار يأتي، بهدف حماية الصناعة المحلية، وتقليل واردات الصلب، وزيادة استخدام المنتج المحلي".

ويضاعف القرار الجديد، الرسوم الأمريكية على منتجات الصلب والألومنيوم، إلى 20% على واردات الألومنيوم، و50% على الصلب، بدلا من 10% و25% قبل القرار.

من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي ترامب فرضها على صادرات الصلب والألومنيوم التركية، لا يمكن أن تتماشى مع تصرفات دولة "رزينة".

وأضاف في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن ترامب تجاهل قواعد منظمة التجارة العالمية، من خلال هذه الرسوم، وعلى الولايات المتحدة "أن تعلم أنها لن تحقق أي نتائج بخصوص التعاون، عبر مثل هذه العقوبات والضغوط، وأنها ستلحق الضرر فقط بعلاقاتنا الحليفة، التي اكتسبت بعد اجتياز اختبارات قاسية".

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على تويتر، الجمعة: "الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكي، صدقت اليوم على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم المستورد من تركيا"، مشيرا إلى أن الرسوم ستكون بعد الآن بمعدل 20% على واردات الألومنيوم، و50% على الصلب.

في سياق متصل، تعتبر تركيا ثامن أكبر منتج للصلب في العالم، وتعد الولايات المتحدة ثالث أكبر سوق لصادرات الصلب التركي.

ووفقا لتصريحات عدنان أصلان رئيس جمعية مصدري الصلب في تركيا، لصحيفة أحوال التركية، فإن صادرات تركيا من الصلب إلى الولايات المتحدة، انخفضت بنحو 56% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بسبب الرسوم الأمريكية، لتصل إلى أقل من نصف مليون طن خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/آيار 2018.

وتوقع أصلان أن تصل قيمة صادرات تركيا من الصلب في 2018 إلى نحو 15 مليار دولار بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي.