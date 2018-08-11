أردوغان: سنتعامل بالعملات المحلية مع أوروبا إذا خرجت من "قبضة الدولار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن بلاده تستعد حاليا، لاستخدام العملات المحلية في تجارتها مع كل من الصين، وروسيا، وإيران، وأوكرانيا، وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

أضاف، أردوغان في كلمة ألقاها، خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية بولاية ريزة شمال شرقي البلاد: "نحن مستعدون لتأسيس نفس النظام، (استخدام العملة المحلية) مع الدول الأوروبية، إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "مهما فعلتم لن نتخلى عن أهدافنا الاقتصادية، ولن نتوقف عن سحق الإرهابيين، أو نتراجع عن سياساتنا المتعلقة بسوريا والعراق".

وقال أردوغان أيضا إن "المسألة ليست مسألة، دولار، أو يورو، أوذهب، وإنما هي حرب اقتصادية ضدنا، واتخذنا التدابير اللازمة لمواجهتها".

في سياق متصل، ذكر الرئيس التركي في مقالة كتبها لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تحت عنوان "كيف ترى تركيا الأزمة مع الولايات المتحدة؟"، إن الخطوات الأحادية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة ضد بلاده تلحق الضرر بمصالح أمريكا وأمنها فقط.

وأضاف أردوغان أن على واشنطن أن تتخلى عن فكرتها الخاطئة، وأن العلاقات بين الطرفين يمكن أن تكون مخالفة لمبدأ الند للند، وأن تتقبل وجود بدائل أمام تركيا.

في السياق ذاته، شدد الرئيس التركي على أن قرار العقوبات غير مقبول ولا منطقي، ويلحق الضرر في نهاية المطاف بالصداقة طويلة الأمد بين البلدين.

بدورها، قررت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مضاعفة الرسوم المفروضة على وارداتها من منتجات الصلب والألومنيوم من تركيا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الاثنين 13 أغسطس/ آب الجاري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذا القرار يأتي، بهدف حماية الصناعة المحلية، وخفض واردات الصلب، وزيادة استخدام المنتج المحلي".

يذكر أنه بموجب القرار الجديد، ستتضاعف الرسوم الأمريكية على منتجات الصلب والألومنيوم، إلى 20% على واردات الألومنيوم، و50% على الصلب، بدلا من 10% و25% قبل القرار.