السعودية تحذر مواطنيها من العملات الافتراضية 

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذرت السعودية مواطنيها من التعامل او الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية.

أكدت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، أن العملات الافتراضية التي ظهرت مؤخراً ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البيتكوين، لا تُعُّد عملات معتمدة في المملكة، وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غيرُ صحيح.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نبهت اللجنة الدائمة المواطنين والمقيمين في المملكة من محاذير الاستثمار والتعامل بالعملات الرقمية الافتراضية، لأنها لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة، ولا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما.

كانت هيئة أسواق المال الكويتية حذرت الشهر الماضي من الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، ودعت إلى عدم المشاركة في عمليات الطرح الأولية لمثل تلك العملات، وأشارت إلى ان تلك الاستثمارات لا تخضع لجهة رقابية تحمي المستثمر، فضلاً عن تعرضها لمخاطر تذبذب الأسعار".

على الجانب الآخر، أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي خطة لتنظيم إصدارات الأصول الرقمية، والاعتراف بها كأوراق مالية، ووجّه بالعمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بتداول هذه الأصول.