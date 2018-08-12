دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت شركتا أرامكو وأكوا باور السعوديتان و"إير بروداكتس" الأمريكية، الأحد، وثيقة شروط لتأسيس مشروع مشترك للتغويز، تحويل النفط الثقيل إلى غاز، وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية في السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تتجاوز تكلفة المشروع 8 مليارات دولار، وستنتقل ملكية أصول التغويز ومرافق إنتاج الكهرباء والمنافع المرتبطة، من أرامكو السعودية إلى المشروع المشترك، عقب نجاح بدء التشغيل العام المقبل 2019، حيث سيقوم المشروع المشترك بتشغيلها بموجب عقدٍ مدته 25 عامًا، ولقاء رسم شهري ثابت.

ومن المقرر أن تمتلك "إير بروداكتس" حصة تبلغ 55% على الأقل في المشروع المشترك، فيما تملك أرامكو السعودية و"أكوا باور" الحصة المتبقية.

وستقوم أرامكو بتزويد المشروع المشترك باللقيم، النفط، الذي بدوره سينتج لها الكهرباء والهيدروجين وغيرها من المنتجات.

سيخدم المشروع المشترك مصفاة أرامكو السعودية في جازان التي تهدف إلى تكرير النفط الخام الثقيل والمتوسط، لإنتاج غاز البترول المسال والكبريت والأسفلت ومادة البنزين والبارازايلين، وسيرفع طاقتها التكريرية بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.

قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية عبدالعزيز القديمي، إن المشروع المشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء سيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمشاريع الشركة في جازان، وسيسهم في تهيئة مدينة جازان الاقتصادية لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة إير بروداكتس ورئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين، سيفي قاسمي إن شركته اشترت في وقت سابق من العام الحالي براءات الاختراع الخاصة الخاصة بتقنية التغوزير، والمملوكة لشركة شل، وسيتم الاعتماد عليها في المشروع الجديد .