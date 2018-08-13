إيران تمنح خصومات لمن يشتري نفطها

بعد تهديد ترامب.. ماذا يخسر المتعاونون مع إيران?

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- أكد مصدر مطلع في وزارة النفط الإيرانية، الإثنين، أن بلاده قررت منح خصومات لعملائها من مشتري النفط، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يستند لعرف في السوق ووفقاً للخصومات التي يقدمها مصدرون آخرون.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، إن الخصم الذي منحته إيران، على صادرات النفط للعملاء الآسيويين، يعد جزًءا من جوهر السوق العالمي".

وأضاف أن منح خصومات للزبائن، عملية يقوم بها جميع مصدري النفط، ووفقا لحالة العرض والطلب، ونشاط المنافسين، يقرر مصدرو النفط، نسبة الخصم الذي سيقدمونه للمشترين.

وأوضح أن منح خصومات للعملاء، تتم في الغالب للشحنات الفردية، كما أن مبيعات النفط طويلة الأجل جارية بموجب العقود.

وبحسب "إرنا"، فقد تم بيع النفط الإيراني الخفيف بسعر أقل من 80 سنتاً ، إضافة إلى خصم بـ60 سنتا للنفط الثقيل، كما خفضت 75 سنتاً لنفط حقل 'فروزان' و 80 سنتاً لنفط حقل 'سروش'.

وكان موقع "بلاتس" الإخباري الأمريكي، قد قال إن إيران خفضت السعر علي جميع أنواع النفط، التي سيتم شحنها من جزيرة خارك، إلى الوجهات الآسيوية في سبتمبر/ايلول المقبل.

و بلغ متوسط صادرات إيران من الغاز (باستثناء المكثفات الغازية) في الأشهر الأربعة الأولي من العام الحالي، 2.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى من متوسط صادرات الخام الإيراني عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 2.1 مليون برميل يوميا.

وتعبر الصين والهند، أكبر عملاء النفط الخام الإيرانيين، ويواصلان استيرادهما للنفط الإيراني، رغم الضغوط والعقوبات الأمريكية، التي تستهدف خفض صادارت النفط الإيراني إلى مستوى الصفر.