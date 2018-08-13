ميركل: لا أحد لديه مصلحة في زعزعة استقرار الاقتصاد التركي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن بلادها تريد أن يكون اقتصاد تركيا مستقرا ومزدهرًا، مشيرة إلى أن زعزعة استقرار الاقتصاد التركي لا يصب في مصلحة أي طرف.

وأضافت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي الإثنين:"لا أحد لديه مصلحة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي في تركيا".

ويعاني الاقتصاد التركي من انهيار الليرة أمام الدولار، والتي فقدت بمعدل 45% أمام الدولار منذ بداية العام، بسبب تخارج المستثمرين من تركيا في ظل القوة التي يتسم بها الدولار في الوقت الحالي وتوجههم للاستثمار بأدوات الدين الأمريكية، وازداد الوضع تدهوراً مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على وارداتها من الصلب والألومنيوم من تركيا، وصلت إلى 20% على واردات الألومنيوم، و50% على الصلب.

وتابعت ميركل قائلة: "رؤية تركيا مزدهرة اقتصاديا في مصلحتنا"، وشددت على أهمية استقلال البنك المركزي التركي للمساهمة بشكل فعال في التعامل مع الوضع الحالي.

وتتعتبر تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السياسة النقدية للبنك المركزي التركي أحد أهم العوامل التي دفعت المستثمرين للخروج من السوق التركي، نظراً لمعارضته رفع أسعار الفائدة.