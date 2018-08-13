تحرك جديد من البنك المركزي التركي بسبب الأزمة الاقتصادية.. توقع وتعهد

قبل الانتخابات التركية.. إليكم تأثير انخفاض الليرة على الشارع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي التركي عن "سلسلة تدابير"، صباح الإثنين، بسبب الأزمة المالية الخانقة في البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول، المملوكة للدولة التركية، بأن البنك المركزي التركي اتخذ "سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها بصورة فاعلة".

وتعهد البنك المركزي للبنوك العاملة في البلاد بـ"توفير كافة أنواع السيولة اللازمة"، متوقعا أن "الإجراءات المتخذة ستوفر 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار و3 مليارات دولار من الذهب".

وقرر البنك المركزي التركي "خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق"، مضيفا أنه "يمكن استخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار".

يأتي ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الليرة التركية إلى مستويات تاريخية على خلفية التوتر مع واشنطن.

فقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت رسوما على منتجات واردات الصلب والألومنيوم من تركيا، وصلت إلى 20% على واردات الألومنيوم، و50% على الصلب، بدلا من 10% و25% قبل قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزيادتها، وفرضت عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، لعدم إطلاق سراح القس الأمريكي، آندرو برونسون، إذ تم وضعه قيد الإقامة الجبرية في أنقرة.

وتسارعت وتيرة تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، لتفقد نحو 29 % من قيمتها منذ مطلع أغسطس/آب فقط.