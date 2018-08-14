فائض التجارة السعودية يقفز 160% في يونيو 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-حقق الميزان التجاري السعودي، فائضا قدره 61.3 مليار ريال (16.3 مليار دولار)، في شهر يونيو/حزيران 2018، بزيادة نسبتها 160.7% عن شهر يونيو/حزيران 2017، والذي بلغ الفائض خلاله 23.5 مليار ريال، وفقا لبيانات صدرت اليوم الثلاثاء عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وبحسب الهيئة، فقد ارتفع حجم التجارة السلعية للمملكة، في شهر يونيو/حزيران الماضي بنسبة 37.8%، إلى 129.7 مليار ريال، (34.6 مليار دولار)، في شهر يونيو/حزيران الماضي، مقابل 94.2 مليار ريال عن نفس الشهر من العام الماضي.

وتشير الأرقام، إلى أن المملكة صدرت سلعا بقيمة 95.5 مليار ريال، خلال يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 62.3% عن يونيو/حزيران 2017، والذي بلغت الصادرات خلاله 58.8 مليار ريال.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية، في يونيو الماضي 78.7 مليار ريال، مقابل 45.6 مليار ريال، في يونيو2017، بارتفاع 72.7%، وبذلك زادت نسبة الصادرات البترولية، من 77.5% إلى 82.4% من إجمالي الصادرات.

وأوضحت بيانات هيئة الاحصاء أن قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر يونيو 2018، فقد بلغت 16.8 مليار ريال، مرتفعة 26.7% عن نفس الشهر من العام الماضي، إلا أن نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات انخفضت من 22.5% في يونيو 2017، إلى 17.6% في يونيو الماضي.

وعلى صعيد وادرات السعودية في شهر يونيو الماضي، فقد انخضفت بنسبة 3.2%، إلى 34.2 مليار ريال، مقابل 35.3 مليار ريال، في يونيو 2017.

وتضمن بيان هيئة الإحصاء، أكبر 5 دول تستورد منها السعودية، والتي تصدرتها الصين، بنسبة 16.1%، تلتها الولايات المتحدة الامريكية 12.4%، والإمارات العربية المتحدة 9.3%، والمانيا 4.8%، ثم الهند بنسبة 3.9% من إجمالي الواردات.