دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عزم بلاده "مقاطعة" المنتجات الإلكترونية الأمريكية، ردا على الخطوات التي اتخذتها واشنطن بشأن أنقرة وتسببت في انهيار عملة الليرة التركية.

ونقلت وكالة الأناضول، التابعة للدولة، حديث أردوغان في احتفالية تتعلق بمرور 17 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، إذ قال: "سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، وعازمون على تصنيع وتصدير منتجات بجودة أفضل من تلك التي نستوردها بالعملات الأجنبية".

وحين وقعت أحداث محاولة الانقلاب على أردوغان في يوليو/ تموز 2016، استعان الرئيس التركي، آنذاك، بتطبيق "فيس تايم" الخاص بشركة "أبل" الأمريكية لمطالبة الشعب بالنزول إلى الشوارع خلال حديثه مع قناة "CNN Turk" على الهواء، وهو ما تسبب فيما بعد في إنهاء تلك المحاولة التي كادت أن تعصف بحكمه.

وفي خطابه اليوم، تحدث أردوغان عن الأوضاع الراهنة في تركيا، قائلا: "بعد أن فشلوا في إرغامنا على تنفيذ ما يريدونه على الأرض، لم يترددوا في استخدام السلاح الاقتصادي ضدنا".

وأعلن تخطيط تركيا لـ"وصول دخل الفرد عام 2023 إلى ضعفي الدخل الحالي"، موجها الشكر إلى "أصدقائنا الذين وقفوا معنا ولا يزالون يدعموننا"، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

ويعاني الاقتصاد التركي من انهيار الليرة أمام الدولار، والتي فقدت بمعدل 45% أمام الدولار منذ بداية العام، بسبب تخارج المستثمرين من تركيا في ظل القوة التي يتسم بها الدولار في الوقت الحالي وتوجههم للاستثمار بأدوات الدين الأمريكية، وازداد الوضع تدهوراً مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على وارداتها من الصلب والألومنيوم من تركيا، وصلت إلى 20% على واردات الألومنيوم، و50% على الصلب.