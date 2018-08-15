لغة الجسد.. سر نجاحك في مقابلات العمل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشعر العديد من الأشخاص بالخوف من المقابلات الشخصية، خاصةً إن لم يتمكنوا من التحكُم بلغة جسدهم وايماءاتهم. وقد لا يدرك الكثير من الأشخاص أهمية لغة الجسد؛ فهي تُعطي انطباعا فعالا للشخص الذي يُجرى مقابلة العمل، وقد يكون هذا الانطباع جيدا أو سيئا على حد سواء. على سبيل المثال، لو كانت لغة جسدك متوترة أو تعبر عن نقص في ثقتك بنفسك، فسيؤثر ذلك بشكل سلبي على رأي الشخص الذي يُجري المقابلة معك. ولمساعدتك على إظهار ثقتك بنفسك خلال مقابلة العمل من خلال لغة الجسد، نقدم لك بعض النصائح الفعّالة:

1. صافح الشخص الذي سيجري معك مقابلة العمل بشكل واثق

احرص على الترحيب بالشخص أو الأشخاص الذين سيُجرون معك مقابلة العمل عندما تدخل لغرفة المقابلة وتبدأ بالتواصل معهم، واشكرهم على تخصيص وقتاً لمقابلتك. كما عليك مصافحتهم فور دخولك، فذلك سيعكس ثقة أكبر بالنفس، كما سيساعدك على الظهور بمظهر ودي أكثر. واحرص على الوقوف بشكل ثابت وواثق، والمصافحة بشكل قوي لعكس ثقتك الكبيرة وتجنُّب الظهور بمظهر الخائف أو المتردد.

2. لا تنسَ الابتسامة

لا أحد يُحب رؤية وجه عابس! دع قوة ابتسامتك تترك أثراً كبيراً خلال فترة مقابلة العمل، فإذا بدأت المقابلة بابتسامة ستشعر بشعور أفضل عشرات المرات، كما سيشعُر الشخص أو الأشخاص الذين يُجرون المقابلة بشكل أفضل عند النظر إلى ابتسامتك. يمكنك الحفاظ على هذه الابتسامة خلال التحدُّث والتفاوض مع الأشخاص في الغرفة.

3. ركّز على التواصل البصري

احرص على التواصل بصرياً مع الشخص أو الأشخاص باستمرار خلال التحدث معهم، ولكن لا تُحدّق طويلاً، فنظرة قصيرة تكفي. وفي حال كنت تجري مقابلة مع لجنة وليس شخصاً واحداً، فلا تنسَ أن عليك التواصل بصرياً معهم جميعاً عند التحدث بدلاً من التركيز على شخص واحد فقط. أما إن كان شخص واحد يتحدث، عليك التركيز عليه. وغالباً ما يكون أحد أعضاء اللجنة ودّي أكثر من البقية، فعند التركيز عليه ستشعر بالراحة تلقائياً. ومن النصائح الأُخرى التي عليك اتباعها هي موازنة تواصلك البصري مع لغة جسدك وتعابير جسدك ووجهك.

4. استخدم حركات اليدين خلال التحدث

أحد أكثر الأسئلة التي تتكرر هي "ما الذي يجب عليّ فعله بيداي؟". وأفضل ما يمكنك فعله هو وضعها على الطاولة أمامك. وفي حال لم يكن هناك طاولة، عليك وضع يداك على يد الكرسي الذي تجلس عليه، أو ضعها على رجليك. وخلال التحدث، من الجيد استخدام يداك وتحريكها عند شرح شيء ما لتتوافق مع الشرح أو الحديث الذي تقوله، ولكن دون مبالغة كي لا تشتت انتباه الشخص الذي يجلس أمامك. ومن الأمور التي عليك الانتباه لها هي عدم تحريك يديك أبداً أو اللعب في الأغراض الموجودة أمامك، فقد يُظهر ذلك عدم ثقتك بنفسك، أو أنك غير مهتم بمقابلة العمل.

5. أومئ برأسك خلال الاستماع

قد يختلف معنى إيماءة الرأس من ثقافة إلى أُخرى، ولكن في ثقافتنا العربية فهي تعني أنك توافق على الكلام الذي يتم ذكره، وأنك تتابع الحديث بشكل شيّق، ولا تبدو بمظهر المتململ. وهذه الحركة مهمة للغاية ومفيدة؛ لأنها تُظهر مدى اهتمامك بكلام الشخص الذي يُجري مقابلة العمل، وأنك مهتم بالشركة والوظيفة الشاغرة. كما أنها تساعد الشخص الذي يجري مقابلة العمل على التأكد من أن المقابلة تجري بسلاسة، وأن جميع الأمور على ما يُرام.

6. لا تُبالغ في حركات جسدك أو التعابير

تجنب المبالغة، واجعل حركاتك عفوية قدر الإمكان. ولا تصب تركيزك في مقابلة العمل على لغة جسدك، بل اجعلها تبدو طبيعية قدر الإمكان. فالادعاء أنك مهتم في شيء أو سعيد أو واثق بنفسك يمكن أن يعرضك لمتاعب أو يُعطي انطباعا عكس الذي تريد ايصاله. وتذكر أن التدريب والممارسة أمران هامان للغاية، حتى فيما يتعلق بلغة الجسد ومقابلات العمل. في الواقع، إن الذهاب إلى مقابلات عمل عديدة وممارسة حركات لغة الجسد سيساعدك على احتراف لغة الجسد.