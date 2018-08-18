بتقريرها السنوي.. أرامكو تعلن اكتشاف حقلين نفطيين ومكمن غاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية عن اكتشافها لحقلين نفطيين العالم 2017 أحدهما جنوب شرق منطقة حرض والآخر في الربع الخالي بالإضافة على مكمن غاز في حقل السهباء، وذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الشركة، مساء الجمعة.

وقال الناصر عزام رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "معدل إنتاج الشركة من النفط الخام بلغ 10.2 مليون برميل يوميًا بما في ذلك المكثفات، فيما بلغ معدّل معالجة الغاز 12.4 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا."

ولفت عزام إلى أن أرامكو "أحرزت في عام 2017 نتائج رائدة وتقدمًا مهمًا في مشاريع النفط الخام والغاز بقطاع التنقيب والإنتاج، كما عززت الشركة شبكتها العالمية في قطاع التكرير والكيميائيات والتنمية الصناعية بإبرام اتفاقيات تهدف لتحقيق القيمة القصوى".

وأردف بالقول: "عززت أرامكو السعودية في عام 2017 مكانتها المميزّة في مجالي التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما من خلال تحسين إدارة الموارد الهيدروكربونية في المملكة ,بهدف زيادة القيمة على المدى الطويل، والاستفادة من المزايا التنافسية في الإنتاج".